Лавров заявил о необходимости отходить от контролируемых Западом платежных систем

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, - сказал глава МИД РФ. - Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару".

Лавров объяснил необходимость "укреплять свою самостоятельность" попытками США ограничить возможности технологического развития и РФ, и КНР. "Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры, - отметил он. - Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории". Исторический процесс все равно возьмет свое".