Косачев заявил, что увеличение ядерного арсенала Лондоном нарушает ДНЯО

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Решение Лондона об увеличении британского ядерного потенциала является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и других договоренностей. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации, член комитета по международным делам Константин Косачев.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил в воскресной программе вещательной корпорации Би-би-си "Шоу Эндрю Марра", что решение Лондона об увеличении британского ядерного потенциала связано с укреплением противоракетной обороны (ПРО) в России.

"Само по себе такое решение - явное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он счел примечательном и тот факт, что сказано это после одностороннего и ничем не мотивированного выхода США из советско-американского Договора об ограничении систем противоракетной обороны и после последовавшего вслед за этим размещения американских систем ПРО на территории ряда их европейских союзников по НАТО вблизи границ России.

"Все это время западники лицемерно утверждали, что, во-первых, системы ПРО никак не связаны со стратегическими ядерными вооружениями, что, во-вторых, эти системы никак не направлены против России. Западники, включая, разумеется, и ближайшего союзника США по НАТО - Великобританию. Так когда же лгала Великобритания, господин министр, тогда или сейчас? Как тут не вспомнить великого Булгакова с его "какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами", - написал сенатор.

Намерения Великобритании

В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260. По словам Уоллеса, британский ядерный арсенал будет оставаться сравнительно небольшим и уступать французскому. При этом Уоллес отказался отвечать на вопрос о том, во сколько этот шаг обойдется британским налогоплательщикам, заявив лишь, что общая стоимость программы по обновлению ядерных средств сдерживания, включающей замену баллистических ракет Trident и подлодок типа Vanguard на новые субмарины Dreadnought, составит £31 млрд ($43 млрд по текущему курсу).

В 2010 году британское правительство заявило о намерении снизить число ядерных зарядов с 225 до 180 к середине текущего десятилетия. В представленном обзоре было отмечено, что нынешнее руководство страны считает продолжение этой политики невозможным. Данный шаг был объяснен ростом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств и необходимостью укреплять обороноспособность королевства.