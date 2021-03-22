Григорий Рапота займет пост сенатора от Курской области

КУРСК, 22 марта. /ТАСС/. Григорий Рапота, освобожденный 19 марта от обязанностей государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России, будет представлять Курскую область в Совете Федерации, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

"Буквально только что подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича. Нам удалось провести все необходимые процедуры. Мы с Григорием Алексеевичем [Рапотой] определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде. От своего лица и от всей Курской области поздравляю Григория Алексеевича", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор региона, одним из главных направлений в работе с новым сенатором станет создание историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат на северном фасе Курской дуги. Кроме того, в апреле в Совфеде планируется провести дни Курской области, в ходе которых представят информацию о социально-экономическом развитии региона, крупных проектах, требующих федерального софинансирования.

Предыдущий представитель исполнительной власти Курской области в Совфеде Александр Михайлов умер в декабре 2020 года в возрасте 69 лет.

Григорий Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве, в 1966 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности "инженер-конструктор", а также Краснознаменный институт КГБ СССР. С 2008 по 2011 год занимал пост полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, с ноября 2011 по 19 марта 2021 года являлся государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России.

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