Замглавы МИД РФ охарактеризовал отношения России и ЕС как "конфликтное сосуществование"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал отношения Москвы и Брюсселя "конфликтным сосуществованием".

"Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование", - сказал он, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".

Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, считает Грушко. "Все эти окна, которые открывались, сегодня они захлопнулись не только в силу политической конъюнктуры, а в силу того, что Евросоюз на самом деле оказался не готов к равноправному сотрудничеству", - сказал он.

Грушко отметил, что все схемы, с которыми Россия не соглашалась, предусматривали "механистическое следование в фарватере европейских стандартов и принципов". "С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством, как Россия, было очевидно, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его мнению, антироссийские санкции Евросоюза поставили под сомнение возможность сотрудничества Москвы и Брюсселя. "Принципиальный момент: мы видим, что эти санкции используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия отечественным и судебным, и правоохранительным органам. Все это подвело наши отношения к опасной черте, когда сама возможность какого-либо сотрудничества с ЕС оказалась под вопросом", - сказал он.

По словам Грушко, недружественная политика Евросоюза "взяла новую высоту" во время председательства Германии в сообществе, так как в это время стала использоваться ситуация вокруг Алексея Навального для новых санкций. "Серьезным раздражителем, серьезным препятствием для развития нормальных отношений стало создание так называемых горизонтальных санкционных механизмов, на которые можно нанизывать юридических лиц, конкретных людей, не принимая политических решений. Это не только удар по отношениям России и ЕС, это удар по всей глобальной архитектуре и международному праву. Это мы расцениваем как свидетельство того, каким западные партнеры видят так называемый порядок, основанный на правилах", - указал замглавы МИД РФ.

2 марта ЕС впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Навальному.

Об отношениях с НАТО

Практическое взаимодействие между Россией и НАТО прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны, заявил Грушко.

"В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания холодной войны.<...> Прекращено все практическое взаимодействие с Россией", - сказал дипломат.

Грушко добавил, что позитивной повестки дня в диалоге РФ и НАТО в данный момент не существует.