Комитет Госдумы по международным делам 25 марта проведет закрытое заседание с Антоновым

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам 25 марта в закрытом режиме обсудит российско-американские отношения с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"В четверг, в 10:00 в этом же зале у нас закрытое заседание комитета с участием Анатолия Ивановича Антонова, который в субботу прибыл в Москву", - сказал он в ходе круглого стола "Россия - Европа: реалии и перспективы".

Кроме того, планируется, что российский посол примет участие в беседе с главными редакторами российских СМИ на площадке агентства ТАСС, проинформировал Слуцкий.