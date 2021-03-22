Песков не исключил возможность отставки Белозерцева в связи с утратой доверия

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что глава государства может отправить задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия.

"Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Президент в курсе ситуации по поводу задержания Ивана Белозерцева, заявил пресс-секретарь главы государства.

"Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего", - подтвердил представитель Кремля.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов. Отвечая на вопрос, не запрашивал ли Кремль у правоохранителей данные о Белозерцеве накануне последних выборов, Песков заметил: "Здесь я ничего вам не могу сказать". "Есть соответствующие антикоррупционные подразделения в администрации президента. Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия", - пояснил представитель Кремля. "Но, как вы понимаете, это работа непубличного характера", - добавил он.