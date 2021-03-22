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Песков заявил, что ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным

Где бы президент ни находился, у него всегда есть при себе необходимые средства связи, в том числе и стратегической, отметил пресс-секретарь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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