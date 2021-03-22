Песков заявил, что ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте РФ Владимире Путине, где бы он ни находился. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у Путина с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.