Кремль не видит необходимости в проверке данных из публикации "Новой газеты" о Чечне

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Кремль не видит необходимости инициировать проверку правоохранительными органами информации, опубликованной в "Новой газете" о якобы имевших место "казнях" в Чечне. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, известно ли в администрации главы государства о проверках правоохранителей по следам информации издания, он сказал: "Нет. Мне не известно о каких-то результатах. И мне не известно также о каких-то действиях в этой связи. Я такой информацией не располагаю". При этом он отметил, что Кремль не намерен запрашивать проведение такой проверки. "Нет, мы не видим необходимости, это не функция Кремля", - сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикации о "казнях" в республике обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пресечь попытки оскорбления. В заявлении, опубликованном на странице полка в Instagram, в том числе говорится, что против подразделения "развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является "Новая газета".

Общественная палата Чечни, журналистское сообщество и чеченский омбудсмен заявили, что это клеветническая публикация, и обратились к президенту с просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и прекратить "откровенно враждебную деятельность издания" по отношению к республике. Песков позже рекомендовал полку имени Кадырова в случае претензий к "Новой газете" обращаться в суд, отметив, что опубликованное в соцсетях обращение направлено не по адресу.