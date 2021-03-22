Профильные комитеты Совфеда намерены встретиться с Антоновым

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности планируют провести встречу с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в верхней палате парламента.

"В Совете Федерации планируется встреча с послом РФ в США Анатолием Антоновым, в которой примут участие комитет по международным делам и комитет по обороне и безопасности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дата и формат встречи сейчас согласовываются.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что 25 марта комитет обсудит с Антоновым в закрытом режиме российско-американские отношения. Он также рассказал, что планируется участие российского посла в беседе с главными редакторами российских СМИ на площадке агентства ТАСС.