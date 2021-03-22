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В МИД РФ заявили, что США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом

Вашингтон отказом от диалога лидеров упустили шанс найти выход из тупика в диалоге с Москвой, подчеркнули в дипведомстве
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. США упустили возможность для поиска выхода из образовавшегося по их вине тупика в отношениях с РФ, отказавшись от открытой видеоконференции президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена, которую предложил российский лидер. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - отметили в МИД.

"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это [лежит] целиком на США", - подчеркнули в дипведомстве.

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