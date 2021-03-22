В МИД считают, что фактор внешней угрозы используется в ЕС для внутреннего сплочения

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Отдельные силы Европы стремятся использовать фактор внешней угрозы ради внутренней консолидации, но такие методы отражаются на природе отношений России с Западом. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".

"К сожалению, все отчетливее просматриваются попытки отдельных сил в Европе поэксплуатировать фактор внешней угрозы. Делается это не только в стремлении вернуть доминирующее глобальное положение стран коллективного Запада, но и, это очевидно для всех, для внутренней консолидации в кризисных условиях. Причем не гнушаются даже самыми нечистоплотными методами, и в первую очередь это, конечно, отражается на самой природе отношений России с главными западными институтами", - сказал замминистра.

Грушко отметил, что ситуация внутри Евросоюза далека от устойчивой. По его словам, там усиливаются евроскептические настроения, и дело не только в Brexit. "Мы видим, что усиливается разноголосица относительно того, в каком направлении вообще двигать европейский проект. Нарастает социальная нестабильность к прежним угрозам безопасности, а они хорошо известны - терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, раскол в обществе, добавляются новые, связанные с пандемией, киберпреступностью, распространением дезинформации", - добавил высокопоставленный дипломат.