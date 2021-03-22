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Антонов покинул МИД РФ без комментариев

Посол России в США принимал участие в консультациях по российско-американским отношениям
Посол РФ в США Анатолий Антонов Сергей Савостьянов/ТАСС
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Посол РФ в США Анатолий Антонов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях, покидая здание МИД РФ, где сегодня участвовал в консультациях по этому вопросу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Увидев ожидавших у главного входа в МИД РФ журналистов, Антонов не стал выходить из него, а покинул здание через боковой вход, но там также собрались представители прессы.

Журналисты пытались задавать послу вопросы, но он в ответ молчал, а затем попросил пока не беспокоить его. Консультации продолжались около двух часов и завершились вскоре после того, как российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление о состоянии отношений с США. Дипломат не сообщил, возобновятся ли они сегодня.

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