Лавров начал визит в Китай с экскурсии по реке Лицзян

ГУЙЛИНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Гуйлинь совершил небольшую прогулку на корабле по реке Лицзян.

Лавров посещает в Китае один из самых живописных городов страны - Гуйлинь, который находится в юго-западной части горной системы Наньлин. Для этой части Китая характеры карстовые пейзажи, которые являются главными туристическими достопримечательностями. Весь Гуйлинь находится под охраной государства как национальный парк. Кроме гор, город знаменит лесами коричника - вечнозеленого дерева, достигающего в высоту 15 метров.

На палубе Лавров сфотографировался в маске, которую накануне ему подарили журналисты пула на день рождения. На защитную маску, сделанную из материи, нанесены буквы FCKNG QRNTN. Хоть она и выражает в шутливой форме отношение к введенным по всему миру из-за пандемии карантинным мерам, маска плотно прилегает к носу и рту.

После прогулки на корабле Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И. Переговоры продолжатся завтра.

После Китая российский министр отправится с визитом в Южную Корею.