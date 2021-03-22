Дивейкин сменит Воронову на посту руководителя аппарата Госдумы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Татьяна Воронова уходит с поста руководителя аппарата Госдумы, на смену ей придет ее первый заместитель Игорь Дивейкин. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первым замруководителя аппарата Госдумы", - сказал спикер.

Он отметил, что Воронова, которая занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года, переходит на работу в компанию "Новатэк", где станет топ-менеджером.

Спикер подчеркнул, что более 10 лет знает Дивейкина, который занимал разные должности в правительстве, работал замначальника управления внутренней политики в Администрации президента РФ. С осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы.

"Он энергичный, трудоголик", - охарактеризовал Дивейкина председатель Госдумы.