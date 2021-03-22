В МИД заявили, что России в отношениях с Западом надо сохранять голову холодной

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия в отношениях с Евросоюзом и США должна тщательно взвешивать свои действия и не поддаваться на провокации. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".

"[России] необходимо сохранять холодную голову, не поддаваться на провокации тех, кто хотел бы добиться от России необдуманных политических решений, опираться на собственные силы, развивать многовекторность. При формулировании нашей линии в отношении других европейских стран продолжать исходить из того, что они остаются нашими географическими соседями, важнейшими торгово-экономическими партнерами, что мы объединены общей историей, культурой, сотнями тысяч гуманитарных связей", - сказал он.

Грушко отметил, что от российско-европейских отношений во многом зависит безопасность на общем евразийском континенте. "Мы готовы работать в зонах общих интересов, но только на равноправной и взаимоуважительной основе", - уточнил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что влияние США на сегодняшний день достигло предельных значений и в Европе развернулось соревнование за благосклонность администрации нового американского лидера Джо Байдена. "Мы видим, что ради этой новой трансатлантической любви некоторые готовы пожертвовать не только нормальными отношениями с Россией, но и собственными долгосрочными национальными интересами, - сказал он. - Это серьезный фактор, который деформирует саму природу наших отношений с европейцами и не позволяет нам их выстраивать так, как они должны выстраиваться".

"Либо это будет действительно самостоятельный полюс в виде Европейского союза, <...> либо нам придется иметь дело с одной из опор в американской политике, которая направлена на сохранение гегемонии", - резюмировал дипломат.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. В Москву на консультации был приглашен посол РФ в США Анатолий Антонов.