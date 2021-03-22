Россия не проводила переговоры с Британией после сообщений об увеличении ядерного арсенала

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия пока не проводила с Великобританией предметных переговоров после того, как Лондон объявил о намерении увеличить ядерный потенциал. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Нет, таких предметных контактов не было, - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос. - Но тем не менее, если и когда наши партнеры будут готовы серьезно к разговору о путях по укреплению стратегической стабильности с учетом всех влияющих на нее факторов, а это не только ядерный потенциал, но и конвенциональные средства, приближающиеся по своим возможностям к ядерным, проблемы ПРО, космос и некоторые другие, разумеется мы будем готовы".

"Об этой готовности мы заявляли давно и исходим из того, что такой диалог не только назрел, а он уже перезрел, если мы хотим реально двигаться вперед в сторону укрепления режимов контроля над вооружениями и укрепления стратегической стабильности", - добавил замглавы дипведомства.

В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу "со злонамеренными действиями в киберпространстве", создать новый оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.

Россия в документе характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Обеспокоенность в Лондоне вызывают как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в "информационные операции" и "демонстрацию глобального культурного влияния". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны".