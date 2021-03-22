В МИД заявили, что РФ объявит ответные меры в связи с санкциями Запада по делу Навального

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Москва объявит об ответных мерах в связи с введенными Евросоюзом санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Санкционный путь - это не наш выбор, но мы, естественно, будем реагировать на санкции. Это не секрет для тех, кто пытается устроить санкционную гонку. Поэтому соответствующие меры с нашей стороны будут приняты, о них будет объявлено", - сказал он.

2 марта ЕС впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Навальному.