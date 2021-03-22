МИД РФ пригрозил ответными мерами Болгарии в случае высылки российских дипломатов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия примет ответные меры, если Болгария решит выслать российских дипломатов. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя задержание болгарской прокуратурой шести человек - сотрудников министерства обороны страны и военной разведки, в том числе гражданки России, которая является супругой одного из задержанных, по подозрению в шпионаже в пользу РФ, заявил, что из-за этого дела придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В диппредставительстве выразили уверенность в том, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".