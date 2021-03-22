Россия планирует обсудить с генсеком ОБСЕ реформу организации на встрече в Москве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская сторона планирует провести серию встреч в Москве с руководством ОБСЕ, в том числе с генсекретарем Хельгой Шмид, для обсуждения роли организации в современных условиях и пути ее реформирования. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"У нас планируется серия встреч со всеми: с новым генеральным секретарем [Хельгой Шмид], а также с главами всех институтов ОБСЕ. Это обычная практика. Мы всегда находимся в самом плотном рабочем контакте с руководителями организации. Главная тема - роль ОБСЕ в нынешней ситуации", - отметил дипломат.

По его словам, Москва считает, что настало время "серьезно пересмотреть положение дел в этой организации, задуматься о ее реформе". "Очевидно, что необходимы меры для того, чтобы поднять ее эффективность, вернуть ее к своему предназначению: на самом деле это же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. К сожалению, на сегодняшний день там очень мало говорят о безопасности и практически не говорят о сотрудничестве", - указал замминистра.

Ранее Грушко сообщил, что переговоры с новым руководством ОБСЕ состоятся в ближайшее время в Москве.