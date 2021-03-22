"Единая Россия" приостановила членство губернатора Пензенской области Белозерцева в партии

ПЕНЗА, 22 марта. /ТАСС/. Президиум политсовета пензенского регионального отделения партии "Единая Россия" приостановил членство в партии главы региона Ивана Белозерцева, который в понедельник был арестован Басманным судом Москвы на два месяца по делу о получении взятки на сумму более 31 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального отделения "Единой России".

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании, в соответствии с партийным уставом, принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", - отмечается в сообщении.

Белозерцев и еще пятеро фигурантов дела - глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов - были задержаны 21 марта. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). В понедельник Басманный суд Москвы заключил Белозерцева под стражу до 20 мая.