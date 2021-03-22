В СФ считают, что заявления Байдена в адрес Путина были хорошо продуманной акцией

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина были хорошо спланированной акцией, целью которой было попытаться нанести оскорбление. Такое мнение высказал в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"У меня сначала была небольшая надежда, что, может быть, он не расслышал, либо оговорился, либо журналист спровоцировал его на такой ответ. Но по прошествии нескольких дней стало понятно, что это была хорошо продуманная акция. Ее целью было именно попытаться нанести оскорбление российскому лидеру, выглядело это безобразно", - сказал Джабаров на пресс-конференции.

По его мнению, ответ президента РФ потряс Байдена. "Он, наверное, думал, что в ответ его тоже в чем-то упрекнут, а наш президент пожелал ему здоровья, причем говорил это искреннее. И пригласил на беседу под телекамерами, по сути, прямую беседу. На мой взгляд, Байден очень сильно этого испугался", - предположил сенатор.

Он полагает, что отказ американской стороны от беседы понятен, поскольку президенту США нечего сказать. "Что, Байден сможет повторить эту несуразность, которую он допустил? Тогда ему надо будет вспомнить о своем поведении, когда он был вице-президентом, когда он был сенатором. Пусть расскажет о войне в Югославии, пусть расскажет о конфликте на Украине, о войне в Ираке. Он ко всем этим конфликтам имел самое прямое отношение", - сказал Джабаров.

Он отметил, что посол РФ в США Анатолий Антонов не случайно был приглашен на консультации в Москву и не исключил, что встреча с ним пройдет в Совете Федерации. Ранее источник в верхней палате сообщил ТАСС, что комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности планируют провести встречу с послом РФ в США. По его словам, дата и формат встречи сейчас согласовываются.

Президент США Джозеф Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. Министерство иностранных дел России объявило, что посол РФ в США Антонов приглашен в Москву на консультации с целью проанализировать, куда двигаться в контексте отношений с США.