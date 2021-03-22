Болгария объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата

СОФИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата. Они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов", - сообщили в дипломатическом представительстве.

О намерении признать российских дипломатов персонами нон грата в субботу сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В пятницу прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В понедельник окружной военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.

Посольство РФ в Болгарии требовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выражали уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".