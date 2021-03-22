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Посольство России в Болгарии назвало решение о высылке дипломатов необоснованным

В диппредставительстве уточнили, что Москва сохраняет за собой право на ответные действия

СОФИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Решение МИД Болгарии выслать российских дипломатов из страны необоснованное, заявили ТАСС в посольстве РФ в Софии. Там также уточнили, что Москва сохраняет за собой право на ответные действия.

Ранее София объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата на фоне задержания ряда бывших и действующих сотрудников госструктур страны по подозрению в шпионаже на РФ.

"Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", - заявили в дипломатическом представительстве и уточнили, что считают "решение болгарской стороны не обоснованным".

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БолгарияРоссия
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