Лавров и Ван И проинформировали друг друга об отношениях России и Китая с США

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе встречи в понедельник в китайском Гуйлине обсудили отношения стран с США, ситуацию в Афганистане и Мьянме, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры проинформировали друг друга об отношениях России и Китая с США, а также обсудили ряд актуальных вопросов мировой повестки, в том числе взаимодействие в ООН и других международных организациях, ситуацию в Афганистане, Мьянме, проблематику СВПД", - указали в дипведомстве.

В Москве подчеркнули, что встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере, переговоры продолжатся во вторник.