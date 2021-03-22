Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Болгарией осложнит ее отношения с Россией

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Решение МИД Болгарии объявить двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и выслать их из страны осложнит отношения с Россией, ответ на это будет зеркальным. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально", - сказал депутат.

При этом, продолжил глава комитета, "подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах".

О намерении признать российских дипломатов персонами нон грата в субботу сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В пятницу прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В понедельник окружной военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.

Посольство РФ в Болгарии требовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выражали уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".