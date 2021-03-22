В Совфеде пообещали, что Москва ответит на высылку Софией российских дипломатов

"Принцип взаимности остается самым адекватным ответом в таких ситуациях. Так тому и быть, я полагаю", - сказал Косачев.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве, Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя задержание болгарской прокуратурой шести человек - сотрудников министерства обороны страны и военной разведки, в том числе гражданки России, которая является супругой одного из задержанных, по подозрению в шпионаже в пользу РФ, заявил, что из-за этого дела придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В диппредставительстве выразили уверенность в том, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".