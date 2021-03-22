Россия и Турция обсудили вопросы безопасного отдыха российских туристов в республике

АНКАРА, 22 марта. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой обсудили в понедельник вопросы безопасного отдыха российских туристов.

"Посол А. В. Ерхов нанес визит министру культуры и туризма Турции М. Н. Эрсою. В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасного отдыха российских туристов на турецких курортах, а также перспективы развития российско-турецкого сотрудничества в сфере туризма и культуры", - говорится в опубликованном на странице в Twitter сообщении российской дипмиссии.

Между тем в начале февраля Эрсой заявил, что туристический сезон в Турции начнется в апреле с внутреннего туризма, а затем в республику начнут приезжать гости, в первую очередь из России и Англии. В середине марта президент Тайип Эрдоган выразил мнение, что республика готова принимать туристов из России с учетом всех необходимых мер безопасности.