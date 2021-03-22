Делегация России в СПЧ ООН: Киеву не удастся при помощи блокады завоевать любовь крымчан

ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Властям Украины не удастся добиться симпатий со стороны жителей Крыма при помощи транспортной, торговой и водной блокады полуострова. Об этом заявил в понедельник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Ярослав Еремин.

Он напомнил, что жители Крыма и Севастополя определились в своем выборе еще семь лет назад. "Кстати, очень показательно отношение к жителям полуострова со стороны Киева, который всеми правдами и неправдами пытается осложнить жизнь проживающих там людей", - сказал дипломат, добавив, что "украинские власти делают все, чтобы не дать полуострову развиваться и оставить его в том плачевном состоянии, в котором он находился в период пребывания в составе Украины". "Сомневаемся, что крымчане смогут забыть годы жизни "в объятиях" Киева. А введенной им транспортной, торговой, водной блокадой полуострова любовь его населения точно не завоевать", - констатировал Еремин.

Представитель российской делегации выразил крайнюю обеспокоенность "массовыми нарушениями прав человека на Украине". Он обратил внимание на "пытки и произвольные аресты, проявления насилия, ненавистнические заявления, дискриминацию, рост неравенства, ущемление прав бездомных, пожилых людей и инвалидов, национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган". Дипломат напомнил, что "эксперты продолжают документировать случаи нападений и угроз в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов".

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (с 22 февраля по 23 марта) обсуждает актуальные правозащитные проблемы современности, включая ситуацию на Украине, в Афганистане, Йемене и Демократической Республике Конго. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.