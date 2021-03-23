Патрушев в Ханты-Мансийске обсудит обеспечение стабильности межнациональных отношений

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник проведет в Ханты-Мансийске совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений", - отметили в пресс-службе. В совещании примут участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Предыдущее такое мероприятие состоялось в феврале в Ставрополе.

Традиционно в ходе окружных совещаний Патрушев, помимо обсуждения текущих вопросов повестки, подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе. Ситуацию в УрФО секретарь Совбеза в предыдущий раз обсуждал 10 апреля 2020 года, из-за распространения коронавируса совещание проходило не в выездном формате, а по видео-конференц-связи. На том совещании были поставлены задачи в сферах противодействия терроризму на Урале и профилактики социально опасного и деструктивного поведения молодежи. В частности, как сообщала пресс-служба Совбеза, обсуждались способы "оградить молодежь от влияния деструктивных течений и организаций, а также вопросы культурно-нравственного, патриотического и интеллектуального развития молодежи".

В состав Уральского федерального округа входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. По данным на 1 января 2020 года, в УрФО проживает более 12,3 млн человек.