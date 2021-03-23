Четыре партии вошли в Высшую лигу, составленную российскими политологами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и объединенная "Справедливая Россия" вошли в Высшую лигу российских партий, которая была составлена экспертами Фонда развития гражданского общества (ФоРГо). Об этом говорится в материалах ФоРГо, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Распределение отечественных партий по трем лигам было предложено экспертами ФоРГо по результатам выборов 2012-2013 годов. А нынешнее положение партий составлено "исходя из анализа итогов единых дней голосования 2019-2020 годов и выборов в Госдуму 2016 года".

"К Высшей лиге эксперты ФоРГо отнесли политические партии, имеющие представительство в Госдуме ["Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия"]. Вновь образованная агломерация "Справедливая Россия", "За Правду" и "Партия пенсионеров" была включена в состав Высшей лиги по результатам крупнейшего игрока - "Справедливой России", - поясняется в сообщении.

Шанс на думских выборах

Как уточнили в фонде, Первая лига сформирована из числа политических партий, получивших представительство в органах законодательной власти субъектов РФ. Между Высшей и Первой лигой эксперты выделили буферную зону, в которую вошла недавно появившаяся партия "Новые люди", а также "Яблоко", "Зеленая альтернатива" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

"Партии, попавшие в буферную зону, имеют шансы по результатам выборов в Госдуму 2021 года получить результат более 3%", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, в буферную зону попали партии, у которых имеется устойчивая положительная динамика рейтингов, заметная уникальная повестка, наличие кандидатов, способных продвигать эту повестку избирателю, а также необходимая ресурсная база для организации федеральной избирательной кампании и построенная региональная инфраструктура.

В Первую лигу вошли партии, получившие представительство в органах законодательной власти регионов. В нее, в частности, попала "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Зеленые" и Партия роста и Гражданская платформа.

Во Вторую лигу эксперты ФоРГо включили, в частности Партию дела, Партию народной свободы и Казачью партию.