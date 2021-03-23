Лавров: Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов права

ГУЙЛИНЬ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И во вторник.

"Как вы упомянули, ситуация в мире проще не становится. Она все больше и больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство. Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги все вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным", - сказал Лавров.

Он отметил, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который автоматически продлевается на очередной пятилетний срок.

"Я полностью разделяю ваш настрой, чтобы мы и дальше использовали сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами для укрепления позиций наших стран на мировой арене в полном соответствии с принципами международного права и Устава ООН", - добавил Лавров.

Министр выразил уверенность, что на переговорах со своим китайским коллегой стороны сделают "еще один шаг в развитии нашего стратегического взаимодействия и многогранного партнерства".

"Мы убедились за последний год, год борьбы с коронавирусом, в таких качествах китайского народа как выдержка, упорство, и я убежден, что наше с вами знакомство символизирует отношения между нашими странами и народами, и наша дружба отражает крепкую добрососедскую связь между нашими странами", - заключил министр.