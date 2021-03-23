Лавров обсудил с главой МИД Китая подготовку контактов на высшем уровне

ГУЙЛИНЬ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Китая Ван И вопросы подготовки двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

"Предметно обсудили пути дальнейшего продвижения практической кооперации в условиях существующих эпидемиологических ограничений, а особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях. Мы передали партнерам проект совместного заявления глав государств к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - сказал Лавров во вторник на совместной пресс-конференции с китайским коллегой.

Москва и Пекин отвергают геополитические игры и односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают западные страны, заявил Лавров. "Мы отвергаем геополитические игры с нулевой суммой и отвергаем односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают наши западные коллеги", - сказал он.

РФ и КНР отмечают деструктивный характер намерений США подорвать международно-правовую архитектуру с опорой на военно-политические союзы, добавил Лавров.