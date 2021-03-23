Лавров: попытки Запада выставить РФ и КНР "авантюристами вакцинной дипломатии" голословны

ГУЙЛИНЬ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Попытки стран Запада обвинить РФ и КНР в авантюристических действиях в сфере так называемой вакцинной дипломатии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

"[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал он.

Глава российского МИД отметил, что в понедельник президент России Владимир Путин четко высказался за то, чтобы вопросах производства и распространения вакцин все страны руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами. "Это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и нашим партнерам на Западе", - добавил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что критические заявления западных стран о вакцинах от коронавируса, разработанных в России, происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России (и в мире) была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.