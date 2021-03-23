Лавров: санкции являются частью правил, которыми Запад подменяет международное право

ГУЙЛИНЬ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Односторонние нелегитимные санкции Запада неприемлемы, они являются частью правил, которыми Запад пытается подменить международное право. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

"Вы абсолютно правы: Соединенные Штаты, Европа и Запад в целом, по сути дела, применяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, как они считают, должны лежать в основе миропорядка, не международное право, а правила. Санкции - это один из видов вот таких правил", - подчеркнул он.

"Что касается санкций и реакции на эти нелегитимные односторонние рестрикции со стороны России и Китая, мы сегодня об этом уже говорили: у нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни. Мы зафиксировали свою позицию на сей счет неоднократно, в том числе в заявлении, которое мы подписали сегодня", - указал министр.

Лавров также выразил уверенность в том, что эта тема также четко и недвусмысленно прозвучит в документе, который, как ожидается, лидеры России и Китая одобрят по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам Лаврова, помимо принципиальных подходов, которые излагаются в публичных документах, РФ и Китай тесно сотрудничают со многими странами в ООН, противодействуя такого рода практике. "Напомню, что в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций. Это тоже уже достаточно серьезный практический шаг по разъяснению неприемлемости подобного рода политики", - пояснил министр.