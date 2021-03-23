Посол России призвала власти Болгарии прекратить шпионское шоу

СОФИЯ, 23 марта. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала болгарские власти прекратить шоу по теме шпионажа, указав, что Россия не вела незаконной деятельности против Болгарии. Интервью с главой российской дипмиссии опубликовано во вторник газетой "24 часа".

"С сожалением вынуждена констатировать, что антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарский власти неосновательно "с помпезностью" выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом. <...> Если сопоставить факты, то можно сделать вывод о том, что поступательное развитие нашего сотрудничество кому-то встало как кость в горле. Здесь необходимо подчеркнуть, что Россия всегда уважала цивилизационный выбор того или иного государства, в частности, мы никогда не подвергали сомнению евро-атлантический вектор Болгарии, стремясь при этом выстроить контакты в сферах взаимного интереса", - отметила дипломат.

Отвечая на вопросы издания, Митрофанова указала, что "Россия не ведет какой-либо незаконной деятельности против Болгарии". "Хватит править шоу по этой теме", - указала российский посол.

Митрофанова прокомментировала представленные прокуратурой якобы доказательства шпионской деятельности болгарских граждан в пользу РФ, подчеркнув, что, "опираясь на представленные видео и аудиоматериалы, невозможно установить прямой и логической связи указанных лиц с работой на посольство России".

"В эпоху информационной войны, которая ведется против моего государства, общество из-за занятости и быстрого ритма жизни не всегда подвергает сомнению достоверность фактов и обстоятельств. По этой причине мы и исходим из того, что прежде чем обвинять нас во всех смертных грехах, нужно было бы дождаться завершения следствия и вынесения не связанного с политикой судебного решения. Печально, что на фоне усилившейся антирусской истерии в мире Болгария находится в авангарде деструктивной тенденции. <...> Предвыборные страсти уходят, политическая конъюнктура меняется, тренды устаревают, и на их место приходят новые. Убеждена, что накопленный веками позитивный заряд в отношениях между нашими странами преодолеет и этот трудный период", - отметила посол России.