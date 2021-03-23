Мэром Перми стал Алексей Демкин

ПЕРМЬ, 23 марта. /ТАСС/. Депутаты Пермской городской думы на заседании во вторник утвердили временно исполняющего полномочия главы Перми - главы администрации города Алексея Демкина на должность мэра. За его избрание проголосовали 28 человек, один против и еще один воздержался, сообщил временно исполняющий полномочия председателя думы Дмитрий Малютин.

"Главой города Перми - главой администрации Перми избран Демкин Алексей Николаевич. Большим плюсом для города является то, что у вас сложились конструктивные, деловые отношения с губернатором Пермского края Дмитрием Николаевич Махониным, и я считаю это положительно отразится на развитии города. Мы уверены в том, что вы приложите максимальные усилия для развития города Перми, повышения качества жизни горожан и успешной реализации городских проектов и программ", - сказал он.

Конкурс на должность мэра Перми был объявлен после того как в декабре 2020 года Дмитрий Самойлов, занимавший этот пост с 2016 года, ушел в отставку в связи с переходом на работу в правительство Прикамья. Заявки на участие принимали со 2 февраля по 4 марта, их подали 13 человек. Среди желающих стать главой города, помимо Демкина, были секретарь по идеологии пермского крайкома КПРФ Геннадий Сторожев, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, депутат заксобрания края от ЛДПР Александр Григоренко, представители общественных объединений и предприниматели. Конкурсная комиссия исключила из конкурса трех кандидатов, так как они представили неполный пакет документов, к дальнейшему участию допустили десять человек, позже по результатам конкурсного отбора на рассмотрение депутатов выдвинули двух кандидатов - Демкина и предпринимателя Эдуарда Хайруллина.

Алексей Демкин родился 20 февраля 1973 года в Перми. Окончил Пермский государственный политехнический институт (ныне ПНИПУ) по специальности "Авиадвигатели и энергетические установки". С конца 1990-х годов возглавлял различные строительные компании, в 2008 году стал заместителем генерального директора, директором по продажам Пермского завода силикатных панелей (ПЗСП) - одного из крупнейших застройщиков и производителей стройматериалов в Пермском крае, спустя десять лет возглавил это предприятие. С 2009 года был депутатом Пермской городской думы, где возглавлял комитет по пространственному развитию и комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории. Является членом партии "Единая Россия".

Инаугурация Демкина на пост мэра Перми состоится 30 марта.