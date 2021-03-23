Володин призвал рассказывать о попытках вымогательства денег за депутатские мандаты

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал политиков рассказывать о попытках вымогательства у них денег за мандаты депутатов и направлять в правоохранительные органы соответствующую информацию.

В ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказывать лиц, распространяющих недостоверную информацию о продаже мест в Госдуме, упомянув депутата-единоросса Вячеслава Лысакова. "Или источник наказать, кто такую информацию дает, или депутата Лысакова, который говорит, что продажа мандатов в Госдуме - распространенное явление. Этим занимаются все партии без исключения, так он заявил", - сказал Жириновский.

"Что касается продажи мандатов, с этой информацией надо быть очень взвешенным и обоснованным, - отреагировал Володин. - Если у кого-то есть такие примеры, пускай лично возьмет и скажет, что кто-то с него просил деньги или он заплатил за свой мандат. Если такие есть, совершенно очевидно, что с этим надо будет разбираться".

По его словам, парламентариям "не пристало собирать сплетни", а необоснованные обвинения надо пресекать. "А если факт такой есть, отправляйте в правоохранительные органы", - резюмировал Володин.