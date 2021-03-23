Путин 23 марта встретится с Кудриным

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент во вторник работает в Кремле. "У него запланирована в середине дня встреча с Алексеем Кудриным, главой Счетной палаты", - сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что на встрече планируется обсудить работу ведомства в 2020 году, а также основные вопросы повестки дня. Песков заметил, что СП - "ведомство очень важное". "Президент регулярно проводит такие встречи и интересуется работой Счетной палаты", - добавил представитель Кремля.

Также, сообщил он, в течение дня у Путина запланированы непубличные встречи и может состояться международный телефонный разговор.