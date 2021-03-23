В Кремле пообещали проинформировать в случае подписания указа об отставке Белозерцева

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль сообщит средствам массовой информации, если президент РФ Владимир Путин примет решение подписать указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.

"Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем", - заверил представитель Кремля.

Белозерцев и еще пятеро фигурантов дела о коррупции - глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов - были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

В понедельник Следственный комитет России предъявил им обвинение, Басманный суд в тот же день арестовал Белозерцева на срок до 20 мая.