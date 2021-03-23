Кремль надеется, что воля на диалог с РФ пробьет "глухую стену непонимания" в Брюсселе

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Развитие отношений России со странами Евросоюза отвечает общим интересам, поэтому в Кремле надеются, что в Брюсселе возобладает воля на такой диалог. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы глубоко убеждены, что, несмотря ни на что, развитие отношений между Россией и странами-членами ЕС на двусторонней основе и между Россией и Брюсселем как ЕС отвечает интересам как россиян, так и европейцев, принимая во внимание, что россияне, по сути, те же европейцы, неотъемлемая часть Европы", - сказал представитель Кремля, выразив надежду, что "рано или поздно такая политическая воля все-таки пробьется через глухую стену непонимания", которая сейчас наблюдается в Брюсселе.

Песков отметил, что у России и Евросоюза раньше были очень богатые отношения, которые затем были прерваны по инициативе Брюсселя. "Это решение никогда не принимала Москва", - сказал пресс-секретарь президента. Он при этом обратил внимание, что на двусторонней основе диалог с государствами-членами ЕС у России продолжается. "И мы дальше надеемся на продолжение этого диалога, он необходим для урегулирования тех разногласий, которые имеются между нами, их урегулировать без диалога просто невозможно. Конечно, в этом плане Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнером, просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель - Москва", - сказал Песков.

Комментируя недавние высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о проблемах в отношениях России и Евросоюза, Песков назвал очень важными также и слова главы российской дипломатии о готовности и заинтересованности Москвы выстраивать хорошие отношения с Брюсселем на равноправной основе.