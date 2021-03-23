Лавров заявил, что Москва и Сеул нацелены реализовать программу "Девять мостов"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия и Южная Корея привержены идее реализации программы "Девять мостов", предусматривающей сотрудничество по девяти ключевым отраслям инвестиционного взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью южнокорейским СМИ.

"Возлагаем большие надежды на претворение в жизнь концепции "Девять мостов", предполагающей развитие наших связей в приоритетных областях экономики", - сказал он.

Министр обратил внимание на то, что отношения России и Южной Кореи "довольно молодые", но за прошедшие 30 лет удалось достичь серьезного прогресса. "У нас далекоидущие, перспективные планы. Лидеры наших стран в свое время определили задачу довести объем двустороннего товарооборота до $30 млрд в год, а взаимные поездки граждан - до 1 млн человек в год, - продолжил Лавров. - Конечно, пандемия затормозила движение к этим целям. Тем не менее настроены на то, что, как только у нас появятся возможности, мы решим эти задачи, исходим из этого".

Глава МИД РФ указал, что план "Девять мостов" предусматривает привлечение инвестиций и реализацию проектов на Дальнем Востоке. "Это регион, куда мы активно привлекаем инвестиции наших соседей. Особое внимание уделяем таким важным сферам, как медицина, судостроение, транспорт, энергетика. В этих областях нашими странами накоплен позитивный опыт. Объединение наших усилий даст синергический эффект", - заключил он.

7 сентября 2017 года на пленарной сессии ВЭФ президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил России навести "девять мостов сотрудничества": подготовить и реализовать проекты в таких сферах, как судостроение, развитие портов, использование и развитие Северного морского пути, нефтегазовая сфера, развитие железных дорог, электроэнергетика, создание рабочих групп по различным экономическим вопросам, сельское хозяйство и рыболовство.