Лавров: АСЕАН должна сохранить центральную роль в развитии сотрудничества в регионе

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Центральная роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в процессах развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе во всех областях должна быть сохранена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью южнокорейским СМИ.

"Полезно как раз вернуться к принципам, которые все мы многократно подтверждали, а именно: сохранение центральной роли АСЕАН в процессах развития сотрудничества в этом регионе во всех областях", - сказал он.

По словам Лаврова, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас проходят интересные процессы: его пытаются переформатировать, внедряется терминология "Индо-Тихоокеанский регион". "Нам это не очень понятно. Смысл этих процессов весьма тревожный, потому что предпринимается попытка создать нечто противоположное структурам, построенным вокруг АСЕАН: Восточноазиатский саммит, Форум АСЕАН по безопасности, работа министров обороны АСЕАН со своими партнерами. Все эти форматы объединительные. Они вовлекают все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяют вести диалог на равноправной основе и достигать взаимоприемлемых компромиссов и договоренностей", - указал министр.

"Те, кто исповедует индо-тихоокеанское стратегическое направление (даже терминология специально была изменена), говорят, что это то же самое, только будет более энергично продвигаться. На самом деле, если внимательно присмотреться к мероприятиям, которые предпринимаются в рамках индо-тихоокеанской стратегии, они основываются на блоковом мышлении, создании блоков не в пользу позитивного процесса, а против определенных стран. Объявляется целью сдерживание того или иного государства, какие-то страны остаются за рамками этих инициатив. Не думаю, что это полезно", - заключил глава МИД РФ.