Лавров: стороны должны отказаться от воинственных действий для решения корейской проблемы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москва призывает остальных участников шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова проявлять конструктивный подход в военной сфере и выступать в пользу развития диалога. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью южнокорейским СМИ.

"Прилагаем все усилия в интересах поддержания там стабильной обстановки, решения задач денуклеаризации Корейского полуострова. Призываем все вовлеченные государства, прежде всего участников шестисторонних переговоров, проявлять конструктивный подход в военной сфере, отказываться от воинственных действий, выступать в пользу развития диалога. Не видим какой-либо альтернативы переговорному процессу. Считаем, что его необходимо как можно скорее возобновить", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что в ходе визита в Сеул 24-25 марта намерен обсудить с корейской стороной ситуацию на Корейском полуострове и другие ключевые вопросы международной и региональной повестки дня.

Борьба с коронавирусом

Также Лавров сообщил, что одной из главных тем переговоров во время поездки в Сеул станет борьба с пандемией коронавируса.

Он отметил, что на встрече с главой МИД Республики Корея Чон Ый Ёном намерен обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня. "У нас достаточно давно не было обстоятельных переговоров, которые предоставили бы такую возможность, - указал глава российского дипведомства. - Будем обсуждать и график контактов, замороженных по причине пандемии коронавирусной инфекции. Надеюсь, мы сможем вслед за моим визитом постепенно возвращаться к прямым, очным обменам по направлениям других министерств и ведомств".

"Думаю, одним из главных вопросов наших переговоров будет борьба с коронавирусной инфекцией. В настоящее время реализуем совместный проект по производству российской вакцины "Спутник V" на территории Республики Корея", - подчеркнул Лавров.

По его словам, в Москве знают, насколько в Республике Корея "хорошо развита фармацевтическая и медицинская отрасль в целом". "Наше сотрудничество в этой сфере будет взаимовыгодным. Чувствуем интерес со стороны корейских партнеров к этому проекту", - добавил министр.