Лавров: открытие Года обменов с Южной Кореей даст хороший повод для обзора отношений

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что открытие Года взаимных обменов между Россией и Южной Кореей, которое состоится в ходе визита министра в эту страну, послужит хорошим поводом для обзора двусторонних отношений во всех сферах.

"У нас немало областей, в которых идет интенсивная совместная работа и достигаются результаты. Хорошим поводом для обзора отношений во всех сферах будет церемония открытия Года взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. Должны были сделать это в 2020 году, но из-за COVID-19 вынуждены были сдвинуть начало мероприятия", - сказал Лавров в интервью южнокорейским СМИ.

Глава российского МИД отметил, что программа Года включает более 300 мероприятий в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях. "Реализация этих мероприятий существенно укрепит основу для ускорения развития двусторонних связей, будет способствовать расширению контактов между людьми, лучшему взаимопониманию граждан двух стран и стимулировать взаимный интерес наших народов друг к другу", - подчеркнул Лавров.