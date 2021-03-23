Песков: Россия хочет добрых отношений со всеми странами, но выстраивать их надо обоюдно

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские власти, в том числе глава государства Владимир Путин, являются сторонниками добрых отношений со всеми странами. Однако в одиночку их выстраивать невозможно, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на вопрос ТАСС, как в Кремле относятся к призывам ужесточить подходы в отношениях с Вашингтоном после недавней ситуации с американским президентом Джо Байденом. Комментируя это, Песков заметил: "Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры". "Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции", - подчеркнул он.

Представитель Кремля обратил внимание, что "любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе, на основе взаимности". "Вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми. Президент Путин является убежденным сторонником добрых отношений со всеми. Но, конечно, выстраивать их в одиночку невозможно", - резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Песков согласился с тем, что любые международные дела, которые ведет Россия, должны в первую очередь отвечать ее национальным интересам. "Это не новый элемент. Так было всегда, во время президентства Путина, как минимум", - заметил он.

При этом представитель Кремля не стал давать оценку политической позиции президента с точки зрения левых, правых и центристских направлений. "Скорее это политологические изыскания, давайте их оставим политологам", - заключил он.