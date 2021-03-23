Дума поддержала право ЦИК досрочно прекращать полномочия членов региональных избиркомов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку, которая позволяет по мотивированному представлению ЦИК досрочно прекратить полномочия члена регионального избиркома, назначенного по предложению ЦИК.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта во исполнение новых норм конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Согласно тексту, член избирательной комиссии субъекта РФ, назначенный по предложению ЦИК, может быть освобожден от своих полномочий раньше срока на основании мотивированного представления ЦИК. Вместе с таким представлением должно быть внесено предложение о новой кандидатуре в члены избиркома, иначе оно не подлежит рассмотрению.

Как отмечается в поправке, такое представление не может быть внесено в течение одного года после назначения члена комиссии, а также в период избирательной кампании или период кампании референдума, в которых участвует избирательная комиссия субъекта РФ.

В ноябре председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью ТАСС отмечала, что по закону ЦИК не может прекратить полномочия членов региональных избиркомов, которые были назначены по инициативе ЦИК, даже в случае утраты доверия. По ее словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным она обратилась к нему с просьбой поддержать "подготовленный комиссией проект изменений в законодательство, который предполагает, что ЦИК вправе выносить мотивированное представление в адрес органа, назначившего члена комиссии по предложению ЦИК, о досрочном прекращении полномочий такого члена". По ее словам, поскольку в зону ответственности ЦИК входит все, что происходит на выборах, то "хотя бы такой небольшой рычажок управления надо добавлять".