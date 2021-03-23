Рапота заявил, что передаст дела на посту госсекретаря Союзного государства к концу недели

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывший посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, назначенный госсекретарем Союзного государства, сможет приступить к своим обязанностям в конце этой недели - начале следующей. Об этом сообщил во вторник журналистам покидающий этот пост Григорий Рапота.

По его словам, идет процесс передачи дел. "К концу недели я уже передам дела, - сказал Рапота, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Да, к концу недели [он сможет приступить к обязанностям] или в начале следующей".

Журналисты также попросили Рапоту подвести итоги своей деятельности на посту госсекретаря. "Если говорить об итогах, то об этом должен сказать кто-то другой. Что говорить о своей работе, тут ведь всегда есть соблазн что-то преувеличить, о чем-то промолчать", - сказал он и особо отметил ответственную работу коллектива постоянного комитета Союзного государства.

Готовность оказать помощь

Рапота пожелал Мезенцеву, чтобы его замыслы и идеи претворялись в жизнь на новой работе.

Покидающий пост госсекретаря Рапота подчеркнул, что Мезенцев обладает необходимым опытом и компетенциями, которые пригодятся ему на новой должности. "Он достаточно опытный человек, причем не только в сфере внешней политики, что крайне важно для работы на этом посту, но и в сфере деятельности интеграционных объединений. Ведь он же возглавлял Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), поэтому тут излишне что-то ему рекомендовать", - сказал он.

"Единственное, я хотел бы ему пожелать, чтобы его замыслы и идеи находили воплощение. Нет ничего радостнее для любого человека, любого специалиста, да и не специалиста, чем видеть воплощение своих замыслов в жизнь. Поэтому я хотел бы пожелать ему такой радости", - добавил Рапота.

Он также указал на свою готовность оказать помощь Мезенцеву на посту госсекретаря, если она потребуется. "Он приходит сюда и с желанием работать, насколько я знаю, и с какими-то своими идеями. Я думаю, что и весь коллектив в этом ему будет помогать и содействовать. И я в той степени, в которой могу здесь пригодиться, тоже готов этому оказывать содействие", - заключил Рапота.

Работа в должности сенатора

Рапота заявил, что с приходом на новую должность сенатора от Курской области будет работать на благо этого региона, а также продолжит укреплять российско-белорусские отношения.

"У меня есть желание все-таки уже с новых позиций заниматься тем делом, которым я занимался, но при том понимании, что, поскольку я буду представлять регион - Курскую область, то, естественно, я должен буду поработать на благо области, - сказал он во вторник журналистам. - Если от меня будет какой-то прок, я буду этому очень рад".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли, что он продолжит заниматься укреплением российско-белорусских отношений, Рапота ответил утвердительно. "Можно же и сочетать эти две сферы деятельности. Кстати сказать, многое из того, что мы делаем в сфере российско-белорусских отношений, может очень сгодиться и на региональном уровне", - подчеркнул он.

Комментируя возможность возведения в Курской области памятников, аналогичных Ржевскому мемориалу, Рапота отметил, что все будет зависеть от запроса общественности. "Все зависит от желания и области, общественности курской, замыслов. Если такие есть, а я знаю, что такие есть, я просто готов всегда и подсказать, как это лучше сделать, поскольку мы уже прошли все стадии и подготовительной работы, и реализации. Надеюсь, что мой опыт в этом пригодится", - сказал он.

19 марта председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление о назначении госсекретарем белорусско-российской структуры бывшего посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева. 22 марта стало известно, что Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации.