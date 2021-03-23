Путин и Токаев обсудили поставки "Спутника V" в Казахстан и экономическое сотрудничество

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе использование в Казахстане российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля по итогам разговора, состоявшегося по инициативе казахстанской стороны.

"Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины "Спутник V", - отметили в Кремле.

Как сообщили в пресс-службе главы казахстанского государства, в ходе беседы Токаевым "была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в Казахстан.

С учетом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств России и Казахстана лидеры двух стран также обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в Кремле. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия России и Казахстана в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Лидеры условились о дальнейших контактах на различных уровнях, добавили в Кремле.

В пресс-службе президента Казахстана отметили, что в разговоре лидеров стран была дана высокая оценка нынешнему состоянию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также достигнутой договоренности о создании цифровой платформы в Казахстане. "Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение по поводу совместных проектов в области авиастроения, автомобилестроения, химической индустрии. По его мнению, важное значение будет иметь подписание в апреле этого года в Казани комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами двух государств", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Как сообщила пресс-служба казахстанского кабмина, стороны достигли договоренности о дополнительной поставке в Казахстан российской вакцины "Спутник V".