Филипп Киркоров оспаривает решение о запрете на въезд в Литву

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Певец Филипп Киркоров оспаривает решение о пятилетнем запрете на въезд в Литву. Об этом ТАСС сообщил во вторник его представитель, юрист Александр Добровинский.

"Благодаря тому, что мы получили решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать в суде. Мы уже подали заявление в Вильнюсский суд", - сказал он. По словам Добровинского, в заявлении указано, что Киркоров является исключительно человеком искусства.

Ранее в Вильнюсском окружном административном суде сообщили, что не будут рассматривать жалобу Киркорова по запрету на въезд, поступившую 15 февраля, так как он не представил в суд само решение.

Киркорова 19 января внесли в черный список на въезд в Литву департаментом миграции по ходатайству МИД республики из-за неприемлемости позиции певца в вопросе воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.