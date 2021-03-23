Эксперты: "Единая Россия" имеет лучшую стартовую позицию перед думскими выборами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сформировала наилучшую стартовую позицию в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного выборам, который прошел в ТАСС.

"Единая Россия" имеет наилучшие стартовые позиции накануне выборов в Госдуму. Последние два единых дня голосования партия наращивала результат, получая большинство. Качество политической инфраструктуры, представленность в органах власти от федерального до регионального и муниципального уровней, активное привлечение в предварительное голосование и, соответственно, в партийные списки лидеров общественного мнения из числа волонтеров - все это, на наш взгляд, может дать хорошие предпосылки для очень результативного выступления", - отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его словам, на предстоящих выборах будет несколько интриг. "Это результат "Единой России", кто окажется на третьем месте, прорвется ли кто-то в Госдуму по партийным спискам и разбавит парламентскую четверку", - пояснил Костин.

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что "Единая Россия" вполне может взять конституционное большинство". "И это не будет каким-то сверхоптимистичным сценарием, потому что многое зависит от оппонентов, а оппоненты довольно слабы", - добавил он.

Оппоненты

По мнению руководителя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, "Справедливая Россия" подарила главную новость политического квартала - объединение с партиями "За правду" и "Патриоты России". "Это хорошее начало избирательной кампании. Очень важно, как они будут реализовывать свой потенциал. В целом претензия "Справедливой России" на объединение левопатриотических сил выглядит достаточно убедительно, но очень много зависит от того, что они будут делать", - подчеркнул он.

По словам Кузнецова, позиции ЛДПР укрепили действия врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. "Если бы Дегтярев показал что-то плохое, ситуация в ЛДПР была бы хуже", - уточнил эксперт.

"У КПРФ ситуация похуже. Мы видим, что КПРФ раздирают внутренние скандалы, в руководстве партии борются разные группы. Мы видим, что из партийного актива выходят яркие политики", - добавил эксперт.

По его словам, среди новых партий лучше всех выглядят "Новые люди". "Я достаточно активно езжу по стране, вижу, что наружную партийную рекламу только "Новые люди" и развесили", - отметил политолог.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.